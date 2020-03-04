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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 231 milyar lira olarak hesaplandı.

04.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:50Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 231 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.696.882.8611,26
Garanti Bankası43.512.000.0000,81
Akbank38.896.000.0000,72
ASELSAN33.949.200.0002,52
Enka İnşaat33.150.000.0000,90
Turkcell32.230.000.0001,79
Bim Mağazalar29.655.648.0007,33
Ereğli Demir Çelik29.050.000.0000,96
İş Bankası (C)27.584.816.1000,47
Türk Telekom27.405.000.0002,90
Ford Otosan26.791.978.5005,74
Tüpraş25.167.129.6001,94
Yapı ve Kredi Bank.21.624.451.2870,53
İskenderun Demir Çelik20.445.000.0001,26
Sabancı Holding19.424.645.4230,58
Türk Hava Yolları16.215.000.0000,43
Vakıflar Bankası14.550.000.0000,44
Tofaş Oto. Fab.13.680.000.0003,16
Anadolu Efes13.381.578.9441,03
Arçelik12.892.894.1511,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 20:11:24