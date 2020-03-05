Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 256 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.457.652.276
|1,28
|Garanti Bankası
|44.100.000.000
|0,82
|Akbank
|39.104.000.000
|0,72
|ASELSAN
|34.359.600.000
|2,55
|Enka İnşaat
|33.850.000.000
|0,87
|Turkcell
|33.352.000.000
|1,85
|Bim Mağazalar
|30.602.880.000
|7,22
|Ereğli Demir Çelik
|29.750.000.000
|0,98
|İş Bankası (C)
|28.034.813.100
|0,48
|Türk Telekom
|28.000.000.000
|2,97
|Ford Otosan
|26.844.615.000
|5,75
|Tüpraş
|25.029.399.040
|1,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.708.921.800
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|21.025.000.000
|1,30
|Sabancı Holding
|19.853.130.249
|0,60
|Türk Hava Yolları
|16.394.400.000
|0,44
|Vakıflar Bankası
|14.775.000.000
|0,45
|Tofaş Oto. Fab.
|13.750.000.000
|3,18
|Anadolu Efes
|13.748.684.207
|1,06
|Arçelik
|12.906.408.716
|1,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)