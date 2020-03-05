Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.417.934.076 1,25 Garanti Bankası 43.260.000.000 0,80 Akbank 38.636.000.000 0,71 ASELSAN 34.519.200.000 2,56 Enka İnşaat 33.150.000.000 0,85 Turkcell 32.780.000.000 1,82 Bim Mağazalar 31.695.840.000 7,48 Ereğli Demir Çelik 30.625.000.000 1,01 Türk Telekom 28.245.000.000 2,99 İş Bankası (C) 27.539.816.400 0,47 Ford Otosan 26.844.615.000 5,75 Tüpraş 24.904.189.440 1,92 Yapı ve Kredi Bank. 21.371.039.749 0,52 İskenderun Demir Çelik 20.880.000.000 1,29 Sabancı Holding 19.343.029.266 0,58 Türk Hava Yolları 16.159.800.000 0,43 Vakıflar Bankası 14.450.000.000 0,44 Anadolu Efes 13.582.894.733 1,05 Tofaş Oto. Fab. 13.530.000.000 3,13 Arçelik 12.710.447.536 1,32

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 255 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)