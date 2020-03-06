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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 234 milyar lira oldu.

06.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 234 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.276.779.9531,22
Garanti Bankası41.622.000.0000,77
Akbank37.180.000.0000,68
Aselsan33.424.800.0002,48
Enka İnşaat33.100.000.0000,85
Turkcell31.856.000.0001,77
Bim Mağazalar31.847.640.0007,52
Ereğli Demir Çelik31.220.000.0001,03
Türk Telekom27.650.000.0002,93
İş Bankası (C)26.504.823.3000,45
Ford Otosan26.388.432.0005,66
Tüpraş23.940.075.5201,85
İskenderun Demir Çelik21.228.000.0001,31
Yapı ve Kredi Bank.20.188.452.5690,49
Sabancı Holding18.628.887.8900,56
Türk Hava Yolları15.359.400.0000,38
Vakıflar Bankası13.775.000.0000,42
Anadolu Efes13.464.473.6811,04
Tofaş Oto. Fab.13.100.000.0003,03
Arçelik12.149.593.1261,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 15:29:48