Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 191 milyar lira oldu.

09.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:24
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 191 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding43.110.266.8501,19
Garanti Bankası40.236.000.0000,75
Akbank36.556.000.0000,67
ASELSAN32.604.000.0002,42
Enka İnşaat32.050.000.0000,82
Bim Mağazalar31.088.640.0007,34
Turkcell30.932.000.0001,71
Ereğli Demir Çelik29.645.000.0000,98
Ford Otosan26.107.704.0005,60
İş Bankası (C)25.739.828.4000,44
Türk Telekom25.725.000.0002,72
Tüpraş23.326.548.4801,80
İskenderun Demir Çelik20.764.000.0001,28
Yapı ve Kredi Bank.19.597.158.9790,48
Sabancı Holding18.179.999.0250,55
Türk Hava Yolları14.862.600.0000,36
Vakıflar Bankası13.225.000.0000,40
Anadolu Efes13.192.105.2601,02
Tofaş Oto. Fab.12.400.000.0002,86
Arçelik11.521.165.8951,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Ekonomi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak Ekonomi
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı Ekonomi
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Ekonomi
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Ekonomi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Ekonomi
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Ekonomi
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek Ekonomi
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek