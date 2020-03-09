Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 163 milyar lira olarak hesaplandı.
09.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:46
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 163 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.338.497.675
|1,19
|Garanti Bankası
|38.556.000.000
|0,72
|Akbank
|36.088.000.000
|0,66
|Enka İnşaat
|32.050.000.000
|0,82
|ASELSAN
|31.646.400.000
|2,34
|Bim Mağazalar
|31.422.600.000
|7,42
|Turkcell
|30.360.000.000
|1,68
|Ereğli Demir Çelik
|29.855.000.000
|0,99
|Ford Otosan
|26.055.067.500
|5,59
|İş Bankası (C)
|25.514.829.900
|0,43
|Türk Telekom
|24.535.000.000
|2,60
|Tüpraş
|23.489.320.960
|1,81
|İskenderun Demir Çelik
|20.706.000.000
|1,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.343.747.440
|0,47
|Sabancı Holding
|18.465.655.576
|0,56
|Türk Hava Yolları
|14.324.400.000
|0,35
|Vakıflar Bankası
|12.875.000.000
|0,39
|Anadolu Efes
|12.552.631.576
|0,97
|Tofaş Oto. Fab.
|12.000.000.000
|2,77
|Arçelik
|11.460.350.357
|1,19
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
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