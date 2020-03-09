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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 163 milyar lira olarak hesaplandı.

09.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:46
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 163 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding43.338.497.6751,19
Garanti Bankası38.556.000.0000,72
Akbank36.088.000.0000,66
Enka İnşaat32.050.000.0000,82
ASELSAN31.646.400.0002,34
Bim Mağazalar31.422.600.0007,42
Turkcell30.360.000.0001,68
Ereğli Demir Çelik29.855.000.0000,99
Ford Otosan26.055.067.5005,59
İş Bankası (C)25.514.829.9000,43
Türk Telekom24.535.000.0002,60
Tüpraş23.489.320.9601,81
İskenderun Demir Çelik20.706.000.0001,28
Yapı ve Kredi Bank.19.343.747.4400,47
Sabancı Holding18.465.655.5760,56
Türk Hava Yolları14.324.400.0000,35
Vakıflar Bankası12.875.000.0000,39
Anadolu Efes12.552.631.5760,97
Tofaş Oto. Fab.12.000.000.0002,77
Arçelik11.460.350.3571,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
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