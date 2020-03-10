Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 192 milyar lira oldu.
10.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:24
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 192 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.428.933.836
|1,22
|Garanti Bankası
|40.530.000.000
|0,75
|Akbank
|37.440.000.000
|0,69
|ASELSAN
|32.535.600.000
|2,41
|Bim Mağazalar
|31.817.280.000
|7,51
|Enka İnşaat
|31.750.000.000
|0,81
|Ereğli Demir Çelik
|31.185.000.000
|1,03
|Turkcell
|31.020.000.000
|1,72
|Ford Otosan
|27.142.888.500
|5,82
|İş Bankası (C)
|26.414.823.900
|0,45
|Türk Telekom
|25.830.000.000
|2,74
|Tüpraş
|23.902.512.640
|1,84
|İskenderun Demir Çelik
|20.967.000.000
|1,29
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.272.923.082
|0,49
|Sabancı Holding
|19.036.968.676
|0,57
|Türk Hava Yolları
|15.097.200.000
|0,37
|Vakıflar Bankası
|13.400.000.000
|0,41
|Anadolu Efes
|13.026.315.786
|1,00
|Tofaş Oto. Fab.
|12.650.000.000
|2,92
|Arçelik
|11.838.758.152
|1,23
Kaynak: AA
Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
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