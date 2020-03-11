Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 108 milyar lira oldu.
11.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:32
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 108 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|42.197.343.552
|1,16
|Garanti Bankası
|39.270.000.000
|0,73
|Akbank
|35.568.000.000
|0,65
|Bim Mağazalar
|31.149.360.000
|7,35
|Ereğli Demir Çelik
|30.310.000.000
|1,00
|ASELSAN
|29.526.000.000
|2,19
|Turkcell
|29.414.000.000
|1,63
|Enka İnşaat
|29.300.000.000
|0,75
|İş Bankası (C)
|25.199.832.000
|0,43
|Ford Otosan
|24.774.246.000
|5,31
|Türk Telekom
|24.360.000.000
|2,58
|Tüpraş
|23.101.171.200
|1,78
|İskenderun Demir Çelik
|20.387.000.000
|1,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.090.335.902
|0,46
|Sabancı Holding
|18.404.443.458
|0,55
|Türk Hava Yolları
|13.758.600.000
|0,34
|Vakıflar Bankası
|12.700.000.000
|0,38
|Anadolu Efes
|12.138.157.892
|0,94
|Tofaş Oto. Fab.
|11.990.000.000
|2,77
|Arçelik
|11.433.321.229
|1,18
Kaynak: AA
Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
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