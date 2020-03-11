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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 108 milyar lira oldu.

11.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:32
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 108 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding42.197.343.5521,16
Garanti Bankası39.270.000.0000,73
Akbank35.568.000.0000,65
Bim Mağazalar31.149.360.0007,35
Ereğli Demir Çelik30.310.000.0001,00
ASELSAN29.526.000.0002,19
Turkcell29.414.000.0001,63
Enka İnşaat29.300.000.0000,75
İş Bankası (C)25.199.832.0000,43
Ford Otosan24.774.246.0005,31
Türk Telekom24.360.000.0002,58
Tüpraş23.101.171.2001,78
İskenderun Demir Çelik20.387.000.0001,26
Yapı ve Kredi Bank.19.090.335.9020,46
Sabancı Holding18.404.443.4580,55
Türk Hava Yolları13.758.600.0000,34
Vakıflar Bankası12.700.000.0000,38
Anadolu Efes12.138.157.8920,94
Tofaş Oto. Fab.11.990.000.0002,77
Arçelik11.433.321.2291,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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