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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira olarak hesaplandı.

11.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:58
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Garanti Bankası40.236.000.0000,75
Koç Holding39.331.778.7561,08
Akbank35.204.000.0000,65
Bim Mağazalar33.638.880.0007,94
Turkcell30.272.000.0001,68
ASELSAN29.822.400.0002,21
Ereğli Demir Çelik29.610.000.0000,98
Enka İnşaat28.500.000.0000,73
İş Bankası (C)25.244.831.7000,43
Ford Otosan24.616.336.5005,28
Türk Telekom24.150.000.0002,56
Tüpraş22.412.518.4001,73
İskenderun Demir Çelik19.517.000.0001,21
Yapı ve Kredi Bank.19.428.217.9530,47
Sabancı Holding18.343.231.3400,55
Türk Hava Yolları13.261.800.0000,33
Vakıflar Bankası12.800.000.0000,39
Tofaş Oto. Fab.11.870.000.0002,74
Anadolu Efes11.842.105.2600,91
Arçelik11.183.301.7931,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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