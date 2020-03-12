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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 41 milyar lira oldu.

12.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:24
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 41 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding38.951.394.0481,07
Garanti Bankası38.094.000.0000,71
Bim Mağazalar34.519.320.0008,15
Akbank33.124.000.0000,61
Turkcell30.184.000.0001,67
ASELSAN28.682.400.0002,12
Enka İnşaat28.350.000.0000,73
Ereğli Demir Çelik28.105.000.0000,93
Ford Otosan23.932.062.0005,13
İş Bankası (C)23.714.841.9000,40
Türk Telekom23.310.000.0002,47
Tüpraş21.360.757.7601,65
İskenderun Demir Çelik18.589.000.0001,15
Yapı ve Kredi Bank.18.499.042.3120,45
Sabancı Holding17.445.453.6100,52
Türk Hava Yolları12.351.000.0000,30
Vakıflar Bankası11.925.000.0000,36
Anadolu Efes11.599.342.1020,89
Tofaş Oto. Fab.10.970.000.0002,53
Arçelik10.642.719.2291,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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