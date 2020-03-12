Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 41 milyar lira oldu.
12.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:24
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 41 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.951.394.048
|1,07
|Garanti Bankası
|38.094.000.000
|0,71
|Bim Mağazalar
|34.519.320.000
|8,15
|Akbank
|33.124.000.000
|0,61
|Turkcell
|30.184.000.000
|1,67
|ASELSAN
|28.682.400.000
|2,12
|Enka İnşaat
|28.350.000.000
|0,73
|Ereğli Demir Çelik
|28.105.000.000
|0,93
|Ford Otosan
|23.932.062.000
|5,13
|İş Bankası (C)
|23.714.841.900
|0,40
|Türk Telekom
|23.310.000.000
|2,47
|Tüpraş
|21.360.757.760
|1,65
|İskenderun Demir Çelik
|18.589.000.000
|1,15
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.499.042.312
|0,45
|Sabancı Holding
|17.445.453.610
|0,52
|Türk Hava Yolları
|12.351.000.000
|0,30
|Vakıflar Bankası
|11.925.000.000
|0,36
|Anadolu Efes
|11.599.342.102
|0,89
|Tofaş Oto. Fab.
|10.970.000.000
|2,53
|Arçelik
|10.642.719.229
|1,10
Kaynak: AA
Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
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