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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 9 milyar lira olarak hesaplandı.

12.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:00
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 9 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding37.404.496.2381,03
Garanti Bankası36.708.000.0000,68
Akbank32.552.000.0000,60
Bim Mağazalar31.726.200.0007,49
Turkcell28.754.000.0001,59
Ereğli Demir Çelik28.525.000.0000,94
ASELSAN27.770.400.0002,06
Enka İnşaat27.500.000.0000,70
İş Bankası (C)23.444.843.7000,40
Ford Otosan23.212.696.5004,98
Türk Telekom21.700.000.0002,30
Tüpraş21.035.212.8001,62
İskenderun Demir Çelik18.444.000.0001,14
Yapı ve Kredi Bank.17.992.219.2350,44
Sabancı Holding17.547.473.8070,53
Vakıflar Bankası11.725.000.0000,36
Türk Hava Yolları11.702.400.0000,29
Tofaş Oto. Fab.11.200.000.0002,59
Anadolu Efes10.628.289.4710,82
Arçelik10.250.796.8701,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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