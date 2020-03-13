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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 41 milyar lira olarak hesaplandı.

13.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:12
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 41 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding40.016.471.2291,10
Garanti Bankası37.842.000.0000,70
Akbank33.540.000.0000,62
Bim Mağazalar30.633.240.0007,23
Enka İnşaat29.500.000.0000,76
Aselsan29.024.400.0002,15
Ereğli Demir Çelik28.140.000.0000,93
Turkcell28.050.000.0001,55
İş Bankası (C)24.704.835.3000,42
Türk Telekom22.050.000.0002,34
Ford Otosan22.019.602.5004,72
Tüpraş21.285.632.0001,64
İskenderun Demir Çelik19.140.000.0001,18
Yapı ve Kredi Bank.18.667.983.3380,45
Sabancı Holding17.914.746.5140,54
Türk Hava Yolları12.613.200.0000,31
Vakıflar Bankası12.275.000.0000,37
Anadolu Efes11.297.368.4180,87
Tofaş Oto. Fab.10.750.000.0002,48
Arçelik10.304.855.1261,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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