Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 971 milyar lira oldu.

16.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:28
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 971 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding36.136.547.2131,00
Garanti Bankası34.944.000.0000,65
Akbank31.616.000.0000,58
Bim Mağazalar28.586.976.0006,75
Enka İnşaat28.450.000.0000,73
Turkcell26.752.000.0001,48
ASELSAN26.584.800.0001,97
Ereğli Demir Çelik26.110.000.0000,86
İş Bankası (C)22.994.846.7000,39
Türk Telekom20.580.000.0002,18
Tüpraş20.321.518.0801,57
Ford Otosan19.826.415.0004,25
İskenderun Demir Çelik18.009.000.0001,11
Yapı ve Kredi Bank.17.654.337.1840,43
Sabancı Holding16.180.403.1730,49
Türk Hava Yolları11.647.200.0000,29
Vakıflar Bankası11.525.000.0000,35
Anadolu Efes10.711.184.2080,83
Tofaş Oto. Fab.9.685.000.0002,24
Arçelik9.554.796.8190,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı Ekonomi
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Ekonomi
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Ekonomi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Ekonomi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu Ekonomi
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Ekonomi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi Ekonomi
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Ekonomi
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar