Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 971 milyar lira oldu.
16.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:28
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 971 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|36.136.547.213
|1,00
|Garanti Bankası
|34.944.000.000
|0,65
|Akbank
|31.616.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|28.586.976.000
|6,75
|Enka İnşaat
|28.450.000.000
|0,73
|Turkcell
|26.752.000.000
|1,48
|ASELSAN
|26.584.800.000
|1,97
|Ereğli Demir Çelik
|26.110.000.000
|0,86
|İş Bankası (C)
|22.994.846.700
|0,39
|Türk Telekom
|20.580.000.000
|2,18
|Tüpraş
|20.321.518.080
|1,57
|Ford Otosan
|19.826.415.000
|4,25
|İskenderun Demir Çelik
|18.009.000.000
|1,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.654.337.184
|0,43
|Sabancı Holding
|16.180.403.173
|0,49
|Türk Hava Yolları
|11.647.200.000
|0,29
|Vakıflar Bankası
|11.525.000.000
|0,35
|Anadolu Efes
|10.711.184.208
|0,83
|Tofaş Oto. Fab.
|9.685.000.000
|2,24
|Arçelik
|9.554.796.819
|0,99
Kaynak: AA
Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
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