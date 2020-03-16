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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 962 milyar lira olarak hesaplandı.

16.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:42
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 962 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding36.288.701.0961,00
Garanti Bankası34.398.000.0000,64
Akbank31.044.000.0000,57
Bim Mağazalar28.538.400.0006,74
Enka İnşaat28.050.000.0000,72
Turkcell26.532.000.0001,47
Ereğli Demir Çelik26.145.000.0000,86
ASELSAN26.128.800.0001,94
İş Bankası (C)22.544.849.7000,38
Türk Telekom20.545.000.0002,18
Ford Otosan19.826.415.0004,25
Tüpraş19.670.428.1601,52
İskenderun Demir Çelik17.458.000.0001,08
Yapı ve Kredi Bank.17.147.514.1070,42
Sabancı Holding16.139.595.0940,49
Türk Hava Yolları11.357.400.0000,28
Vakıflar Bankası11.125.000.0000,34
Anadolu Efes10.243.421.0500,79
Tofaş Oto. Fab.9.950.000.0002,30
Arçelik9.446.680.3060,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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