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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 925 milyar lira oldu.

17.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:30
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 925 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding34.970.034.1100,96
Garanti Bankası34.272.000.0000,64
Akbank30.836.000.0000,57
Enka İnşaat28.350.000.0000,73
Bim Mağazalar27.919.056.0006,59
Turkcell27.236.000.0001,51
Ereğli Demir Çelik25.060.000.0000,83
ASELSAN24.487.200.0001,81
İş Bankası (C)22.049.853.0000,37
Türk Telekom19.880.000.0002,11
Tüpraş18.631.188.4801,44
Ford Otosan17.913.955.5003,84
Yapı ve Kredi Bank.16.978.573.0810,41
İskenderun Demir Çelik16.298.000.0001,01
Sabancı Holding15.160.201.2070,46
Vakıflar Bankası10.975.000.0000,33
Türk Hava Yolları10.764.000.0000,26
Anadolu Efes10.113.157.8920,78
Arçelik9.216.932.7160,95
Tofaş Oto. Fab.9.095.000.0002,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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