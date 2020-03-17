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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 932 milyar lira olarak hesaplandı.

17.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:40
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 932 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Garanti Bankası35.238.000.0000,66
Koç Holding34.640.367.3630,95
Akbank31.668.000.0000,58
Enka İnşaat28.400.000.0000,73
Bim Mağazalar27.676.176.0006,53
Turkcell27.632.000.0001,53
Ereğli Demir Çelik25.900.000.0000,85
ASELSAN25.057.200.0001,86
İş Bankası (C)23.354.844.3000,40
Türk Telekom20.650.000.0002,19
Tüpraş18.293.122.5601,41
Ford Otosan17.843.773.5003,83
Yapı ve Kredi Bank.17.316.455.1320,42
İskenderun Demir Çelik16.965.000.0001,05
Sabancı Holding16.139.595.0940,49
Vakıflar Bankası11.625.000.0000,35
Türk Hava Yolları11.012.400.0000,27
Anadolu Efes10.006.578.9450,77
Arçelik9.595.340.5110,99
Tofaş Oto. Fab.9.185.000.0002,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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