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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 926 milyar lira oldu.

18.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:36
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 926 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Garanti Bankası35.070.000.0000,65
Koç Holding33.981.033.8700,94
Akbank31.356.000.0000,58
Enka İnşaat28.500.000.0000,73
Bim Mağazalar27.081.120.0006,39
Turkcell27.060.000.0001,50
Ereğli Demir Çelik26.005.000.0000,86
ASELSAN25.308.000.0001,87
İş Bankası (C)23.039.846.4000,39
Türk Telekom20.440.000.0002,16
Tüpraş18.268.080.6401,41
Yapı ve Kredi Bank.17.147.514.1070,42
Ford Otosan17.061.244.2003,66
İskenderun Demir Çelik16.820.000.0001,04
Sabancı Holding15.894.746.6220,48
Vakıflar Bankası11.750.000.0000,36
Türk Hava Yolları11.136.600.0000,27
Anadolu Efes10.065.789.4710,78
Arçelik9.426.408.4600,98
Tofaş Oto. Fab.8.825.000.0002,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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