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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 926 milyar lira olarak hesaplandı.

18.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:48
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 926 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 34.336.059.597 0,95
Garanti Bankası 33.600.000.000 0,62
Akbank 30.472.000.000 0,56
Bim Mağazalar 29.874.240.000 7,05
Enka İnşaat 28.600.000.000 0,73
Turkcell 27.170.000.000 1,51
Ereğli Demir Çelik 26.320.000.000 0,87
ASELSAN 24.783.600.000 1,84
İş Bankası (C) 22.499.850.000 0,38
Türk Telekom 20.125.000.000 2,13
İskenderun Demir Çelik 17.342.000.000 1,07
Tüpraş 17.341.529.600 1,34
Yapı ve Kredi Bank. 16.725.161.542 0,41
Ford Otosan 16.317.315.000 3,50
Sabancı Holding 15.017.372.932 0,45
Vakıflar Bankası 11.450.000.000 0,35
Türk Hava Yolları 10.902.000.000 0,27
Anadolu Efes 9.704.605.261 0,75
Arçelik 9.250.719.126 0,96
Tofaş Oto. Fab. 8.750.000.000 2,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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