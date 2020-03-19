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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 924 milyar lira oldu.

19.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:20
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 924 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding34.386.777.5580,95
Garanti Bankası33.432.000.0000,62
Bim Mağazalar31.544.040.0007,44
Akbank30.160.000.0000,55
Enka İnşaat28.600.000.0000,73
Turkcell27.104.000.0001,50
Ereğli Demir Çelik26.040.000.0000,86
ASELSAN24.510.000.0001,82
İş Bankası (C)22.319.851.2000,38
Türk Telekom20.230.000.0002,14
Tüpraş16.928.337.9201,31
İskenderun Demir Çelik16.762.000.0001,04
Yapı ve Kredi Bank.16.556.220.5170,40
Sabancı Holding15.262.221.4040,46
Ford Otosan14.913.675.0003,20
Vakıflar Bankası11.450.000.0000,35
Türk Hava Yolları10.984.800.0000,27
Anadolu Efes10.207.894.7340,79
Arçelik8.980.427.8440,93
Şişe Cam8.685.000.0000,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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