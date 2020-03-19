Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 928 milyar lira olarak hesaplandı.

19.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:46
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 928 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding35.198.264.9340,97
Garanti Bankası31.836.000.0000,59
Bim Mağazalar31.695.840.0007,48
Akbank29.536.000.0000,54
Enka İnşaat28.050.000.0000,72
Ereğli Demir Çelik26.950.000.0000,89
Turkcell26.576.000.0001,47
ASELSAN24.054.000.0001,78
İş Bankası (C)21.959.853.6000,37
Türk Telekom19.985.000.0002,12
İskenderun Demir Çelik17.284.000.0001,07
Tüpraş16.853.212.1601,30
Yapı ve Kredi Bank.16.049.397.4400,39
Sabancı Holding15.507.069.8760,47
Ford Otosan15.496.185.6003,32
Vakıflar Bankası11.450.000.0000,35
Türk Hava Yolları10.957.200.0000,27
Anadolu Efes10.148.684.2080,78
Arçelik8.852.039.4860,92
Şişe Cam8.662.500.0000,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Ekonomi
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Ekonomi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Trump’tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Ekonomi
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Ekonomi
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Ekonomi
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Ekonomi
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Loading