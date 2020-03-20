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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 950 milyar lira oldu.

20.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:38
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 950 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding35.477.213.7200,98
Bim Mağazalar32.363.760.0007,64
Garanti Bankası32.340.000.0000,60
Akbank30.264.000.0000,56
Enka İnşaat28.600.000.0000,73
Turkcell28.006.000.0001,55
Ereğli Demir Çelik27.195.000.0000,90
Aselsan24.532.800.0001,82
İş Bankası (C)22.364.850.9000,38
Türk Telekom21.175.000.0002,24
İskenderun Demir Çelik17.719.000.0001,09
Tüpraş17.541.864.9601,35
Yapı ve Kredi Bank.16.387.279.4910,40
Ford Otosan15.790.950.0003,39
Sabancı Holding15.649.898.1510,47
Vakıflar Bankası11.925.000.0000,36
Türk Hava Yolları11.205.600.0000,27
Anadolu Efes10.391.447.3660,80
Arçelik9.088.544.3570,94
Şişe Cam8.865.000.0000,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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