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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 943 milyar lira olarak hesaplandı.

20.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:54
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 943 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding33.626.008.1430,93
Garanti Bankası31.332.000.0000,58
Bim Mağazalar30.250.704.0007,14
Akbank28.704.000.0000,53
Enka İnşaat28.400.000.0000,73
Turkcell28.380.000.0001,57
Ereğli Demir Çelik27.510.000.0000,91
Aselsan24.396.000.0001,81
İş Bankası (C)22.229.851.8000,38
Türk Telekom21.245.000.0002,25
İskenderun Demir Çelik18.241.000.0001,13
Tüpraş17.216.320.0001,33
Ford Otosan16.380.478.8003,51
Yapı ve Kredi Bank.15.880.456.4140,39
Sabancı Holding15.364.241.6000,46
Vakıflar Bankası11.525.000.0000,35
Türk Hava Yolları11.012.400.0000,27
Anadolu Efes10.486.184.2080,81
Arçelik8.966.913.2800,93
Şişe Cam8.752.500.0000,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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