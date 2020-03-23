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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 922 milyar lira oldu.

23.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:30
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 922 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding32.079.110.3330,88
Bim Mağazalar31.969.080.0007,54
Turkcell29.260.000.0001,62
Garanti Bankası29.190.000.0000,54
Enka İnşaat28.300.000.0000,73
Akbank26.728.000.0000,49
Ereğli Demir Çelik26.110.000.0000,86
ASELSAN23.415.600.0001,73
Türk Telekom21.525.000.0002,28
İş Bankası (C)21.014.859.9000,36
İskenderun Demir Çelik17.835.000.0001,10
Tüpraş16.765.565.4401,29
Yapı ve Kredi Bankası14.951.280.7730,36
Ford Otosan14.843.493.0003,18
Sabancı Holding14.772.524.4600,44
Vakıflar Bankası10.975.000.0000,33
Türk Hava Yolları10.736.400.0000,26
Anadolu Efes10.657.894.7340,82
Coca Cola İçecek8.653.694.0041,33
Arçelik8.419.573.4340,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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