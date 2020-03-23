Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 32.434.136.059 0,89 Bim Mağazalar 31.574.400.000 7,45 Turkcell 29.458.000.000 1,63 Enka İnşaat 29.250.000.000 0,75 Garanti Bankası 29.022.000.000 0,54 Akbank 27.872.000.000 0,51 Ereğli Demir Çelik 26.530.000.000 0,88 ASELSAN 23.712.000.000 1,76 Türk Telekom 21.700.000.000 2,30 İş Bankası (C) 20.249.865.000 0,34 İskenderun Demir Çelik 18.241.000.000 1,13 Tüpraş 17.278.924.800 1,33 Ford Otosan 16.085.714.400 3,45 Yapı ve Kredi Bank. 14.951.280.773 0,36 Sabancı Holding 14.731.716.382 0,44 Vakıflar Bankası 10.850.000.000 0,33 Türk Hava Yolları 10.639.800.000 0,26 Anadolu Efes 10.077.631.576 0,78 Coca Cola İçecek 8.597.732.432 1,32 Şişe Cam 8.437.500.000 0,58

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 932 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA