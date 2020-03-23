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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 932 milyar lira olarak hesaplandı.

23.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:06
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 932 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding32.434.136.0590,89
Bim Mağazalar31.574.400.0007,45
Turkcell29.458.000.0001,63
Enka İnşaat29.250.000.0000,75
Garanti Bankası29.022.000.0000,54
Akbank27.872.000.0000,51
Ereğli Demir Çelik26.530.000.0000,88
ASELSAN23.712.000.0001,76
Türk Telekom21.700.000.0002,30
İş Bankası (C)20.249.865.0000,34
İskenderun Demir Çelik18.241.000.0001,13
Tüpraş17.278.924.8001,33
Ford Otosan16.085.714.4003,45
Yapı ve Kredi Bank.14.951.280.7730,36
Sabancı Holding14.731.716.3820,44
Vakıflar Bankası10.850.000.0000,33
Türk Hava Yolları10.639.800.0000,26
Anadolu Efes10.077.631.5760,78
Coca Cola İçecek8.597.732.4321,32
Şişe Cam8.437.500.0000,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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