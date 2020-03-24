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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 975 milyar lira oldu.

24.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:22
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 975 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding33.752.803.0460,93
Bim Mağazalar32.090.520.0007,57
Garanti Bankası30.996.000.0000,58
Enka İnşaat29.850.000.0000,77
Turkcell29.700.000.0001,65
Akbank29.120.000.0000,54
Ereğli Demir Çelik27.510.000.0000,91
ASELSAN25.216.800.0001,87
Türk Telekom22.575.000.0002,39
İş Bankası (C)21.284.858.1000,36
İskenderun Demir Çelik18.705.000.0001,16
Tüpraş17.980.098.5601,39
Ford Otosan16.899.825.6003,62
Yapı ve Kredi Bankası15.711.515.3880,38
Sabancı Holding15.364.241.6000,46
Vakıflar Bankası11.475.000.0000,35
Türk Hava Yolları11.191.800.0000,27
Anadolu Efes10.367.763.1550,80
Koza Altın9.081.375.0001,58
Coca Cola İçecek8.918.239.6171,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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