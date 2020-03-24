Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 975 milyar lira oldu.
24.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:22
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 975 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|33.752.803.046
|0,93
|Bim Mağazalar
|32.090.520.000
|7,57
|Garanti Bankası
|30.996.000.000
|0,58
|Enka İnşaat
|29.850.000.000
|0,77
|Turkcell
|29.700.000.000
|1,65
|Akbank
|29.120.000.000
|0,54
|Ereğli Demir Çelik
|27.510.000.000
|0,91
|ASELSAN
|25.216.800.000
|1,87
|Türk Telekom
|22.575.000.000
|2,39
|İş Bankası (C)
|21.284.858.100
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|18.705.000.000
|1,16
|Tüpraş
|17.980.098.560
|1,39
|Ford Otosan
|16.899.825.600
|3,62
|Yapı ve Kredi Bankası
|15.711.515.388
|0,38
|Sabancı Holding
|15.364.241.600
|0,46
|Vakıflar Bankası
|11.475.000.000
|0,35
|Türk Hava Yolları
|11.191.800.000
|0,27
|Anadolu Efes
|10.367.763.155
|0,80
|Koza Altın
|9.081.375.000
|1,58
|Coca Cola İçecek
|8.918.239.617
|1,37
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi