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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 990 milyar lira olarak hesaplandı.

24.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:06
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 990 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding34.158.546.7340,94
Bim Mağazalar32.333.400.0007,63
Garanti Bankası31.836.000.0000,59
Enka İnşaat30.050.000.0000,77
Akbank29.796.000.0000,55
Turkcell29.260.000.0001,62
Ereğli Demir Çelik28.035.000.0000,93
ASELSAN26.037.600.0001,93
Türk Telekom23.730.000.0002,51
İş Bankası (C)21.689.855.4000,37
İskenderun Demir Çelik18.937.000.0001,17
Tüpraş18.493.457.9201,43
Ford Otosan17.019.135.0003,65
Yapı ve Kredi Bankası16.049.397.4400,39
Sabancı Holding15.486.665.8360,47
Vakıflar Bankası11.675.000.0000,35
Türk Hava Yolları11.440.200.0000,28
Anadolu Efes10.776.315.7870,83
Koza Altın9.081.375.0001,58
Tofaş Oto. Fab.9.060.000.0002,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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