Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 34.843.239.207 0,96 Garanti Bankası 31.416.000.000 0,58 Bim Mağazalar 31.270.800.000 7,38 Enka İnşaat 29.700.000.000 0,76 Akbank 29.068.000.000 0,53 Turkcell 28.622.000.000 1,59 Ereğli Demir Çelik 27.335.000.000 0,90 ASELSAN 26.060.400.000 1,93 Türk Telekom 23.205.000.000 2,46 İş Bankası (C) 21.329.857.800 0,36 İskenderun Demir Çelik 18.821.000.000 1,16 Tüpraş 18.393.290.240 1,42 Ford Otosan 17.201.608.200 3,69 Yapı ve Kredi Bankası 15.711.515.388 0,38 Sabancı Holding 15.466.261.797 0,47 Türk Hava Yolları 11.688.600.000 0,29 Vakıflar Bankası 11.500.000.000 0,35 Anadolu Efes 10.657.894.734 0,82 Koza Altın 9.287.250.000 1,61 Coca Cola İçecek 9.167.522.983 1,41

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 979 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA