Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 979 milyar lira oldu.

25.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:24
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 979 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding34.843.239.2070,96
Garanti Bankası31.416.000.0000,58
Bim Mağazalar31.270.800.0007,38
Enka İnşaat29.700.000.0000,76
Akbank29.068.000.0000,53
Turkcell28.622.000.0001,59
Ereğli Demir Çelik27.335.000.0000,90
ASELSAN26.060.400.0001,93
Türk Telekom23.205.000.0002,46
İş Bankası (C)21.329.857.8000,36
İskenderun Demir Çelik18.821.000.0001,16
Tüpraş18.393.290.2401,42
Ford Otosan17.201.608.2003,69
Yapı ve Kredi Bankası15.711.515.3880,38
Sabancı Holding15.466.261.7970,47
Türk Hava Yolları11.688.600.0000,29
Vakıflar Bankası11.500.000.0000,35
Anadolu Efes10.657.894.7340,82
Koza Altın9.287.250.0001,61
Coca Cola İçecek9.167.522.9831,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Ekonomi
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Ekonomi
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
Korona sonrası yüzde 100 zamlanan patatesin fiyatı cep yakmaya başladı Ekonomi
Korona sonrası yüzde 100 zamlanan patatesin fiyatı cep yakmaya başladı
Volkswagen’den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi Ekonomi
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi
Erdoğan ’Reklamını yapın’ dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor Ekonomi
Erdoğan "Reklamını yapın" dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Ekonomi
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM’sini hastane yaptı Ekonomi
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM'sini hastane yaptı
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Ekonomi
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:55: Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 32 bin personel alımıyla ilgili detaylar belli oldu: Başvurular, 26 Mart–30 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak - Ekonomi 14:48: "Hırdavat sektörü de ‘Kalkan’a dahil olmalı" - Ekonomi 14:47: Rekabet Kurumu Başkanı Küle: "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız" - Ekonomi 14:44: Mersin Ticaret Borsası - Ekonomi 14:39: Bakan Pekcan: "Irak'a ihracat temassız olarak gerçekleştirilmektedir" - Ekonomi 14:33: Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi? - Ekonomi 14:03: Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak - Ekonomi 13:48: Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı - Ekonomi 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor - Ekonomi 13:08: Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı - Ekonomi 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler