Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 3 milyar lira olarak hesaplandı.
25.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:08
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 3 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|34.538.931.441
|0,95
|Garanti Bankası
|31.500.000.000
|0,59
|Bim Mağazalar
|31.422.600.000
|7,42
|Enka İnşaat
|29.300.000.000
|0,75
|Akbank
|28.964.000.000
|0,53
|Turkcell
|28.820.000.000
|1,60
|Ereğli Demir Çelik
|26.950.000.000
|0,89
|ASELSAN
|26.721.600.000
|1,98
|Türk Telekom
|23.030.000.000
|2,44
|İş Bankası (C)
|21.284.858.100
|0,36
|Tüpraş
|19.019.338.240
|1,47
|İskenderun Demir Çelik
|18.734.000.000
|1,16
|Ford Otosan
|17.159.499.000
|3,68
|Yapı ve Kredi Bankası
|15.795.985.901
|0,38
|Sabancı Holding
|15.588.686.033
|0,47
|Türk Hava Yolları
|12.102.600.000
|0,30
|Vakıflar Bankası
|11.550.000.000
|0,35
|Anadolu Efes
|11.279.605.260
|0,87
|Koza Altın
|9.516.000.000
|1,65
|Coca Cola İçecek
|9.411.718.934
|1,44
Kaynak: AA
Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi