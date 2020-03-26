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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 17 milyar lira olarak hesaplandı.

26.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:50
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 17 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding35.984.393.3300,99
Garanti Bankası33.348.000.0000,62
Bim Mağazalar31.544.040.0007,44
Akbank29.796.000.0000,55
Turkcell29.766.000.0001,65
Enka İnşaat29.500.000.0000,76
ASELSAN27.656.400.0002,05
Ereğli Demir Çelik26.705.000.0000,88
Türk Telekom24.500.000.0002,59
İş Bankası (C)21.824.854.5000,37
Tüpraş19.607.823.3601,51
İskenderun Demir Çelik18.444.000.0001,14
Ford Otosan17.089.317.0003,66
Yapı ve Kredi Bank.16.387.279.4910,40
Sabancı Holding16.078.382.9760,48
Türk Hava Yolları12.765.000.0000,31
Vakıflar Bankası11.800.000.0000,36
Anadolu Efes11.119.736.8390,86
Koza Altın10.057.375.0001,75
Coca Cola İçecek9.355.757.3621,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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