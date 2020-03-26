Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 17 milyar lira olarak hesaplandı.
26.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:50
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 17 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|35.984.393.330
|0,99
|Garanti Bankası
|33.348.000.000
|0,62
|Bim Mağazalar
|31.544.040.000
|7,44
|Akbank
|29.796.000.000
|0,55
|Turkcell
|29.766.000.000
|1,65
|Enka İnşaat
|29.500.000.000
|0,76
|ASELSAN
|27.656.400.000
|2,05
|Ereğli Demir Çelik
|26.705.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|24.500.000.000
|2,59
|İş Bankası (C)
|21.824.854.500
|0,37
|Tüpraş
|19.607.823.360
|1,51
|İskenderun Demir Çelik
|18.444.000.000
|1,14
|Ford Otosan
|17.089.317.000
|3,66
|Yapı ve Kredi Bank.
|16.387.279.491
|0,40
|Sabancı Holding
|16.078.382.976
|0,48
|Türk Hava Yolları
|12.765.000.000
|0,31
|Vakıflar Bankası
|11.800.000.000
|0,36
|Anadolu Efes
|11.119.736.839
|0,86
|Koza Altın
|10.057.375.000
|1,75
|Coca Cola İçecek
|9.355.757.362
|1,44
Kaynak: AA
Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi