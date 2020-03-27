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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla yaklaşık 999 milyar lira oldu.

27.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:26
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla yaklaşık 999 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DD
Koç Holding35.020.752.0710,97
Garanti Bankası33.726.000.0000,63
Bim Mağazalar31.027.920.0007,32
Akbank29.224.000.0000,54
Enka İnşaat29.000.000.0000,74
Turkcell28.886.000.0001,60
Aselsan26.858.400.0001,99
Ereğli Demir Çelik26.005.000.0000,86
Türk Telekom23.835.000.0002,52
İş Bankası (C)21.374.857.5000,36
Tüpraş19.407.488.0001,50
İskenderun Demir Çelik18.183.000.0001,12
Ford Otosan16.885.789.2003,62
Yapı ve Kredi Bank.16.218.338.4650,39
Sabancı Holding15.751.918.3470,47
Türk Hava Yolları12.696.000.0000,31
Vakıflar Bankası11.550.000.0000,35
Anadolu Efes10.912.499.9970,84
Koza Altın9.752.375.0001,69
Arçelik9.291.262.8190,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

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