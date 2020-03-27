Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 978 milyar lira olarak hesaplandı.

27.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:42
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 978 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding34.133.187.7530,94
Garanti Bankası33.096.000.0000,62
Bim Mağazalar30.360.000.0007,16
Akbank28.756.000.0000,53
Enka İnşaat28.450.000.0000,73
Turkcell27.544.000.0001,53
Aselsan26.356.800.0001,95
Ereğli Demir Çelik25.655.000.0000,85
Türk Telekom22.960.000.0002,43
İş Bankası (C)21.104.859.3000,36
Tüpraş19.031.859.2001,47
İskenderun Demir Çelik18.241.000.0001,13
Ford Otosan17.089.317.0003,66
Yapı ve Kredi Bank.15.880.456.4140,39
Sabancı Holding15.323.433.5220,46
Türk Hava Yolları12.226.800.0000,30
Vakıflar Bankası11.225.000.0000,34
Anadolu Efes10.302.631.5760,79
Koza Altın9.439.750.0001,64
Arçelik9.054.757.9470,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye’nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Ekonomi
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Ekonomi
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Ekonomi
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Ekonomi
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi Ekonomi
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Ekonomi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:50: Tarım Sigortaları Havuzundan üreticilere "buğday sigortası" çağrısı - Ekonomi 19:44: Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor - Ekonomi 19:42: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi 19:42: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi 19:38: Borsada değer kazanan hisseler - Ekonomi 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor 16:28: Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak - Ekonomi 16:14: Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:55: Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi - Ekonomi 14:29: Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı - Ekonomi