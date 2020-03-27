Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 34.133.187.753 0,94 Garanti Bankası 33.096.000.000 0,62 Bim Mağazalar 30.360.000.000 7,16 Akbank 28.756.000.000 0,53 Enka İnşaat 28.450.000.000 0,73 Turkcell 27.544.000.000 1,53 Aselsan 26.356.800.000 1,95 Ereğli Demir Çelik 25.655.000.000 0,85 Türk Telekom 22.960.000.000 2,43 İş Bankası (C) 21.104.859.300 0,36 Tüpraş 19.031.859.200 1,47 İskenderun Demir Çelik 18.241.000.000 1,13 Ford Otosan 17.089.317.000 3,66 Yapı ve Kredi Bank. 15.880.456.414 0,39 Sabancı Holding 15.323.433.522 0,46 Türk Hava Yolları 12.226.800.000 0,30 Vakıflar Bankası 11.225.000.000 0,34 Anadolu Efes 10.302.631.576 0,79 Koza Altın 9.439.750.000 1,64 Arçelik 9.054.757.947 0,94

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 978 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA