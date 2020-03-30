Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 969 milyar lira oldu.
30.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:28
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 969 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|33.702.085.084
|0,93
|Garanti Bankası
|33.516.000.000
|0,62
|Bim Mağazalar
|30.754.680.000
|7,26
|Enka İnşaat
|28.700.000.000
|0,74
|Akbank
|28.600.000.000
|0,53
|Turkcell
|27.478.000.000
|1,52
|ASELSAN
|26.402.400.000
|1,96
|Ereğli Demir Çelik
|25.375.000.000
|0,84
|Türk Telekom
|23.310.000.000
|2,47
|İş Bankası (C)
|20.969.860.200
|0,36
|Tüpraş
|18.656.230.400
|1,44
|İskenderun Demir Çelik
|17.893.000.000
|1,11
|Ford Otosan
|16.605.061.200
|3,56
|Yapı ve Kredi Bankası
|15.880.456.414
|0,39
|Sabancı Holding
|15.139.797.168
|0,46
|Türk Hava Yolları
|11.923.200.000
|0,29
|Vakıflar Bankası
|11.275.000.000
|0,34
|Anadolu Efes
|10.243.421.050
|0,79
|Arçelik
|9.223.689.998
|0,96
|Koza Altın
|9.218.625.000
|1,60
Kaynak: AA
Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi