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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 991 milyar lira oldu.

31.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:32
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 991 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Garanti Bankası34.566.000.0000,64
Koç Holding33.930.315.9090,94
Bim Mağazalar30.390.360.0007,17
Enka İnşaat30.100.000.0000,77
Akbank29.172.000.0000,54
Turkcell27.104.000.0001,50
ASELSAN26.881.200.0001,99
Ereğli Demir Çelik26.215.000.0000,87
Türk Telekom23.590.000.0002,50
İş Bankası (C)21.284.858.1000,36
Tüpraş18.944.212.4801,46
İskenderun Demir Çelik18.357.000.0001,13
Ford Otosan16.689.279.6003,58
Yapı ve Kredi Bank.15.880.456.4140,39
Sabancı Holding15.262.221.4040,46
Türk Hava Yolları12.364.800.0000,30
Vakıflar Bankası11.375.000.0000,34
Anadolu Efes10.225.657.8920,79
Koza Altın9.317.750.0001,62
Arçelik9.095.301.6390,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
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