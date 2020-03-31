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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 997 milyar lira olarak hesaplandı.

31.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:46
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 997 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Garanti Bankası34.146.000.0000,64
Koç Holding34.057.110.8120,94
Enka İnşaat31.100.000.0000,80
Bim Mağazalar30.451.080.0007,19
Akbank29.120.000.0000,54
Turkcell27.104.000.0001,50
ASELSAN26.904.000.0001,99
Ereğli Demir Çelik26.285.000.0000,87
Türk Telekom23.450.000.0002,48
İş Bankası (C)21.239.858.4000,36
Tüpraş18.906.649.6001,46
İskenderun Demir Çelik18.212.000.0001,12
Ford Otosan17.292.844.8003,71
Yapı ve Kredi Bankası15.964.926.9270,39
Sabancı Holding15.282.625.4430,46
Türk Hava Yolları12.516.600.0000,31
Vakıflar Bankası11.600.000.0000,35
Anadolu Efes10.201.973.6810,79
Koza Altın9.355.875.0001,62
Şişe Cam9.315.000.0000,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
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