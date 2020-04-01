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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 988 milyar lira oldu.

01.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:38
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 988 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Garanti Bankası33.600.000.0000,62
Koç Holding33.549.931.2020,92
Enka İnşaat30.900.000.0000,79
Bim Mağazalar30.451.080.0007,19
Akbank28.496.000.0000,52
Turkcell26.884.000.0001,49
Ereğli Demir Çelik26.425.000.0000,87
Aselsan26.265.600.0001,95
Türk Telekom22.750.000.0002,41
İş Bankası (C)20.789.861.4000,35
Tüpraş19.557.739.5201,51
İskenderun Demir Çelik18.299.000.0001,13
Ford Otosan17.756.046.0003,81
Yapı ve Kredi Bankası15.711.515.3880,38
Sabancı Holding14.466.463.8710,43
Türk Hava Yolları12.420.000.0000,30
Vakıflar Bankası11.400.000.0000,35
Anadolu Efes10.314.473.6810,80
Şişe Cam9.337.500.0000,64
Koza Altın9.119.500.0001,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
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