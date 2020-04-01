Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 988 milyar lira oldu.
01.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:38
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 988 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|33.600.000.000
|0,62
|Koç Holding
|33.549.931.202
|0,92
|Enka İnşaat
|30.900.000.000
|0,79
|Bim Mağazalar
|30.451.080.000
|7,19
|Akbank
|28.496.000.000
|0,52
|Turkcell
|26.884.000.000
|1,49
|Ereğli Demir Çelik
|26.425.000.000
|0,87
|Aselsan
|26.265.600.000
|1,95
|Türk Telekom
|22.750.000.000
|2,41
|İş Bankası (C)
|20.789.861.400
|0,35
|Tüpraş
|19.557.739.520
|1,51
|İskenderun Demir Çelik
|18.299.000.000
|1,13
|Ford Otosan
|17.756.046.000
|3,81
|Yapı ve Kredi Bankası
|15.711.515.388
|0,38
|Sabancı Holding
|14.466.463.871
|0,43
|Türk Hava Yolları
|12.420.000.000
|0,30
|Vakıflar Bankası
|11.400.000.000
|0,35
|Anadolu Efes
|10.314.473.681
|0,80
|Şişe Cam
|9.337.500.000
|0,64
|Koza Altın
|9.119.500.000
|1,58
Kaynak: AA
Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi