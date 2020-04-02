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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 985 milyar lira olarak hesaplandı.

02.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:52
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 985 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding33.600.649.1630,93
Garanti Bankası31.920.000.0000,59
Bim Mağazalar30.967.200.0007,31
Enka İnşaat29.350.000.0000,75
Akbank28.392.000.0000,52
Turkcell27.544.000.0001,53
Ereğli Demir Çelik26.740.000.0000,88
ASELSAN26.379.600.0001,95
Türk Telekom22.820.000.0002,42
İş Bankası (C)20.789.861.4000,35
Tüpraş20.697.146.8801,60
Ford Otosan18.773.685.0004,02
İskenderun Demir Çelik18.183.000.0001,12
Yapı ve Kredi Bankası15.627.044.8750,38
Sabancı Holding15.098.989.0890,45
Türk Hava Yolları12.420.000.0000,30
Vakıflar Bankası11.250.000.0000,34
Anadolu Efes10.823.684.2080,83
Şişe Cam9.427.500.0000,64
Koza Altın9.142.375.0001,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
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