Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 993 milyar lira oldu.
03.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:28
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|34.488.213.480
|0,95
|Garanti Bankası
|31.584.000.000
|0,59
|Bim Mağazalar
|30.602.880.000
|7,22
|Enka İnşaat
|29.950.000.000
|0,77
|Akbank
|28.132.000.000
|0,52
|Turkcell
|27.830.000.000
|1,54
|ASELSAN
|26.653.200.000
|1,97
|Ereğli Demir Çelik
|26.425.000.000
|0,87
|Türk Telekom
|22.890.000.000
|2,42
|Tüpraş
|21.536.051.200
|1,66
|İş Bankası (C)
|20.654.862.300
|0,35
|Ford Otosan
|18.440.320.500
|3,95
|İskenderun Demir Çelik
|18.270.000.000
|1,13
|Yapı ve Kredi Bankası
|15.373.633.337
|0,37
|Sabancı Holding
|15.017.372.932
|0,45
|Türk Hava Yolları
|12.378.600.000
|0,30
|Vakıflar Bankası
|11.175.000.000
|0,34
|Anadolu Efes
|10.557.236.839
|0,81
|Arçelik
|9.493.981.280
|0,98
|Şişe Cam
|9.472.500.000
|0,65
Kaynak: AA
Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi