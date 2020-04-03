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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 993 milyar lira oldu.

03.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:28
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 993 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding34.488.213.4800,95
Garanti Bankası31.584.000.0000,59
Bim Mağazalar30.602.880.0007,22
Enka İnşaat29.950.000.0000,77
Akbank28.132.000.0000,52
Turkcell27.830.000.0001,54
ASELSAN26.653.200.0001,97
Ereğli Demir Çelik26.425.000.0000,87
Türk Telekom22.890.000.0002,42
Tüpraş21.536.051.2001,66
İş Bankası (C)20.654.862.3000,35
Ford Otosan18.440.320.5003,95
İskenderun Demir Çelik18.270.000.0001,13
Yapı ve Kredi Bankası15.373.633.3370,37
Sabancı Holding15.017.372.9320,45
Türk Hava Yolları12.378.600.0000,30
Vakıflar Bankası11.175.000.0000,34
Anadolu Efes10.557.236.8390,81
Arçelik9.493.981.2800,98
Şişe Cam9.472.500.0000,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
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