Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 996 milyar lira olarak hesaplandı.
03.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:52
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|34.716.444.305
|0,96
|Garanti Bankası
|31.668.000.000
|0,59
|Bim Mağazalar
|30.481.440.000
|7,19
|Enka İnşaat
|29.800.000.000
|0,76
|Akbank
|28.184.000.000
|0,52
|Turkcell
|27.500.000.000
|1,52
|Ereğli Demir Çelik
|26.670.000.000
|0,88
|ASELSAN
|26.448.000.000
|1,96
|Türk Telekom
|22.715.000.000
|2,41
|Tüpraş
|21.235.548.160
|1,64
|İş Bankası (C)
|20.564.862.900
|0,35
|Ford Otosan
|19.300.050.000
|4,14
|İskenderun Demir Çelik
|18.357.000.000
|1,13
|Yapı ve Kredi Bankası
|15.373.633.337
|0,37
|Sabancı Holding
|15.078.585.050
|0,45
|Türk Hava Yolları
|12.323.400.000
|0,30
|Vakıflar Bankası
|11.150.000.000
|0,34
|Anadolu Efes
|10.604.605.260
|0,82
|Şişe Cam
|9.405.000.000
|0,64
|Arçelik
|9.325.049.229
|0,97
Kaynak: AA
Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi