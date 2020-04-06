Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 32 milyar lira olarak hesaplandı.
06.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:44
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|35.984.393.330
|0,99
|Garanti Bankası
|32.592.000.000
|0,61
|Enka İnşaat
|31.000.000.000
|0,79
|Bim Mağazalar
|30.542.160.000
|7,21
|Akbank
|29.016.000.000
|0,53
|Turkcell
|27.918.000.000
|1,55
|Ereğli Demir Çelik
|27.405.000.000
|0,90
|ASELSAN
|27.018.000.000
|2,00
|Türk Telekom
|23.205.000.000
|2,46
|İş Bankası (C)
|21.509.856.600
|0,37
|Tüpraş
|21.373.278.720
|1,65
|Ford Otosan
|20.300.143.500
|4,35
|İskenderun Demir Çelik
|18.589.000.000
|1,15
|Yapı ve Kredi Bankası
|15.795.985.901
|0,38
|Sabancı Holding
|15.466.261.797
|0,47
|Türk Hava Yolları
|12.654.600.000
|0,31
|Vakıflar Bankası
|11.450.000.000
|0,35
|Anadolu Efes
|10.794.078.944
|0,83
|Şişe Cam
|9.675.000.000
|0,66
|Arçelik
|9.595.340.511
|0,99
Kaynak: AA
Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi