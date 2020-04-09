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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 70 milyar lira oldu.

09.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:46
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 70 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding38.063.829.7311,05
Garanti Bankası33.600.000.0000,62
Enka İnşaat31.250.000.0000,80
Bim Mağazalar30.481.440.0007,19
Akbank29.692.000.0000,55
Turkcell29.040.000.0001,61
ASELSAN28.682.400.0002,12
Ereğli Demir Çelik26.460.000.0000,87
Türk Telekom24.640.000.0002,61
Tüpraş23.576.967.6801,82
İş Bankası (C)21.779.854.8000,37
Ford Otosan20.124.688.5004,31
İskenderun Demir Çelik18.531.000.0001,14
Yapı ve Kredi Bankası16.302.808.9780,40
Sabancı Holding15.405.049.6790,46
Türk Hava Yolları13.413.600.0000,33
Vakıflar Bankası11.275.000.0000,34
Anadolu Efes11.019.078.9440,85
Arçelik10.156.194.9211,05
Koza Altın10.072.625.0001,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
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