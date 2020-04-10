Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 92 milyar lira olarak hesaplandı.
10.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:48
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.545.650.360
|1,06
|Garanti Bankası
|36.246.000.000
|0,67
|Enka İnşaat
|32.500.000.000
|0,83
|Akbank
|31.824.000.000
|0,59
|Bim Mağazalar
|31.361.880.000
|7,40
|Turkcell
|28.732.000.000
|1,59
|ASELSAN
|28.614.000.000
|2,12
|Ereğli Demir Çelik
|26.635.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|24.640.000.000
|2,61
|Tüpraş
|23.263.943.680
|1,79
|İş Bankası (C)
|22.904.847.300
|0,39
|Ford Otosan
|19.966.779.000
|4,28
|İskenderun Demir Çelik
|18.647.000.000
|1,15
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.400.925.645
|0,42
|Sabancı Holding
|15.649.898.151
|0,47
|Türk Hava Yolları
|13.524.000.000
|0,33
|Vakıflar Bankası
|11.700.000.000
|0,35
|Anadolu Efes
|11.013.157.892
|0,85
|Şişe Cam
|10.372.500.000
|0,71
|Arçelik
|10.271.068.716
|1,06
Kaynak: AA
Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi