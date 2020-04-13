Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 99 milyar lira oldu.
13.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:32
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.647.086.282
|1,07
|Garanti Bankası
|36.120.000.000
|0,67
|Enka İnşaat
|33.400.000.000
|0,86
|Akbank
|31.616.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|31.604.760.000
|7,46
|Turkcell
|28.600.000.000
|1,58
|ASELSAN
|28.545.600.000
|2,11
|Ereğli Demir Çelik
|26.845.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|24.745.000.000
|2,62
|Tüpraş
|22.925.877.760
|1,77
|İş Bankası (C)
|22.769.848.200
|0,39
|Ford Otosan
|19.686.051.000
|4,22
|İskenderun Demir Çelik
|19.140.000.000
|1,18
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.231.984.619
|0,42
|Sabancı Holding
|15.609.090.072
|0,47
|Türk Hava Yolları
|14.131.200.000
|0,35
|Vakıflar Bankası
|11.700.000.000
|0,35
|Anadolu Efes
|10.971.710.523
|0,85
|Şişe Cam
|10.395.000.000
|0,71
|Arçelik
|10.264.311.434
|1,06
Kaynak: AA
Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi