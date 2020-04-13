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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira olarak hesaplandı.

13.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:48
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding38.342.778.5161,06
Garanti Bankası35.532.000.0000,66
Enka İnşaat34.350.000.0000,88
Bim Mağazalar31.301.160.0007,39
Akbank31.252.000.0000,57
Turkcell28.798.000.0001,60
ASELSAN28.431.600.0002,11
Ereğli Demir Çelik26.530.000.0000,88
Türk Telekom24.570.000.0002,60
Tüpraş22.562.769.9201,74
İş Bankası (C)22.499.850.0000,38
Ford Otosan19.457.959.5004,17
İskenderun Demir Çelik19.140.000.0001,18
Yapı ve Kredi Bankası17.063.043.5940,41
Sabancı Holding15.507.069.8760,47
Türk Hava Yolları14.062.200.0000,34
Vakıflar Bankası11.600.000.0000,35
Anadolu Efes10.971.710.5230,85
Şişe Cam10.417.500.0000,71
Koza Altın10.240.375.0001,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
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