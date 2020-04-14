Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 117 milyar lira oldu.
14.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:44
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|39.433.214.678
|1,09
|Garanti Bankası
|35.994.000.000
|0,67
|Enka İnşaat
|32.450.000.000
|0,83
|Akbank
|31.460.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|31.422.600.000
|7,42
|ASELSAN
|29.503.200.000
|2,19
|Turkcell
|28.996.000.000
|1,61
|Ereğli Demir Çelik
|26.985.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|24.745.000.000
|2,62
|Tüpraş
|22.800.668.160
|1,76
|İş Bankası (C)
|22.679.848.800
|0,39
|Ford Otosan
|19.668.505.500
|4,22
|İskenderun Demir Çelik
|19.111.000.000
|1,18
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.147.514.107
|0,42
|Sabancı Holding
|15.711.110.269
|0,47
|Türk Hava Yolları
|14.848.800.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.700.000.000
|0,35
|Anadolu Efes
|11.060.526.313
|0,85
|Koza Altın
|10.812.250.000
|1,88
|Arçelik
|10.676.505.639
|1,11
Kaynak: AA
Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi