Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 121 milyar lira olarak hesaplandı.
14.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:56
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|40.929.394.527
|1,13
|Garanti Bankası
|36.036.000.000
|0,67
|Enka İnşaat
|32.250.000.000
|0,83
|Bim Mağazalar
|31.483.320.000
|7,43
|Akbank
|31.304.000.000
|0,58
|ASELSAN
|31.099.200.000
|2,30
|Turkcell
|29.172.000.000
|1,62
|Ereğli Demir Çelik
|27.405.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|24.780.000.000
|2,62
|Tüpraş
|22.838.231.040
|1,76
|İş Bankası (C)
|22.724.848.500
|0,39
|Ford Otosan
|19.721.142.000
|4,23
|İskenderun Demir Çelik
|19.140.000.000
|1,18
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.231.984.619
|0,42
|Sabancı Holding
|15.874.342.583
|0,48
|Türk Hava Yolları
|15.042.000.000
|0,37
|Vakıflar Bankası
|11.650.000.000
|0,35
|Koza Altın
|11.208.750.000
|1,95
|Anadolu Efes
|11.090.131.576
|0,86
|Arçelik
|10.811.651.280
|1,12
Kaynak: AA
Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi