Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 99 milyar lira oldu.
15.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:38
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|39.306.419.775
|1,08
|Garanti Bankası
|34.986.000.000
|0,65
|Bim Mağazalar
|31.604.760.000
|7,46
|Enka İnşaat
|31.100.000.000
|0,80
|ASELSAN
|30.164.400.000
|2,23
|Akbank
|30.108.000.000
|0,55
|Turkcell
|28.820.000.000
|1,60
|Ereğli Demir Çelik
|27.475.000.000
|0,91
|Türk Telekom
|24.080.000.000
|2,55
|Tüpraş
|22.137.057.280
|1,71
|İş Bankası (C)
|22.049.853.000
|0,37
|Ford Otosan
|19.142.140.500
|4,10
|İskenderun Demir Çelik
|18.966.000.000
|1,17
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.640.691.029
|0,40
|Sabancı Holding
|15.568.281.994
|0,47
|Türk Hava Yolları
|14.710.800.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.300.000.000
|0,34
|Koza Altın
|10.941.875.000
|1,90
|Anadolu Efes
|10.723.026.313
|0,83
|Arçelik
|10.494.059.024
|1,09
Kaynak: AA
Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi