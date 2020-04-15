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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 92 milyar lira olarak hesaplandı.

15.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:48
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 92 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding38.114.547.6921,05
Garanti Bankası34.482.000.0000,64
Bim Mağazalar32.879.880.0007,76
Enka İnşaat30.200.000.0000,77
ASELSAN30.141.600.0002,23
Akbank29.380.000.0000,54
Turkcell28.820.000.0001,60
Ereğli Demir Çelik27.685.000.0000,91
Türk Telekom23.660.000.0002,51
Tüpraş21.736.386.5601,68
İş Bankası (C)21.554.856.3000,37
İskenderun Demir Çelik19.372.000.0001,20
Ford Otosan19.212.322.5004,12
Yapı ve Kredi Bankası16.387.279.4910,40
Sabancı Holding15.323.433.5220,46
Türk Hava Yolları14.296.800.0000,35
Vakıflar Bankası11.175.000.0000,34
Koza Altın10.690.250.0001,86
Anadolu Efes10.598.684.2080,82
Şişe Cam10.507.500.0000,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
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