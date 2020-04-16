Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 95 milyar lira oldu.
16.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:40
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.886.316.867
|1,04
|Garanti Bankası
|34.566.000.000
|0,64
|Bim Mağazalar
|33.304.920.000
|7,86
|ASELSAN
|30.529.200.000
|2,26
|Enka İnşaat
|30.250.000.000
|0,78
|Akbank
|29.588.000.000
|0,54
|Turkcell
|28.644.000.000
|1,59
|Ereğli Demir Çelik
|28.350.000.000
|0,94
|Türk Telekom
|24.080.000.000
|2,55
|İş Bankası (C)
|21.779.854.800
|0,37
|Tüpraş
|21.435.883.520
|1,65
|Ford Otosan
|19.615.869.000
|4,20
|İskenderun Demir Çelik
|19.430.000.000
|1,20
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.471.750.004
|0,40
|Sabancı Holding
|15.588.686.033
|0,47
|Türk Hava Yolları
|14.255.400.000
|0,35
|Vakıflar Bankası
|11.200.000.000
|0,34
|Koza Altın
|11.048.625.000
|1,92
|Anadolu Efes
|10.835.526.313
|0,84
|Şişe Cam
|10.620.000.000
|0,73
Kaynak: AA
Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi