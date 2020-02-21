Haberler » Ekonomi » Borsa yatay seyrediyor - Ekonomi

Borsa yatay seyrediyor

Borsa İstanbul'da, güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek önceki kapanışın hemen üzerinde dengelendi.

21.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:54Borsa yatay seyrediyor
Borsa İstanbul'da, güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek önceki kapanışın hemen üzerinde dengelendi.
Dünkü sert düşüşün ardından bugüne de azalışla başlayan BIST 100 endeksi, 114.453,40 puanı görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi etti.
BIST 100 endeksi, saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 115.600 seviyelerinde bulunuyor.
Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve 'deki gelişmelerin negatif etkilediği Borsa İstanbul'da, panik satışları etkili oldu ve BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,98 düşüşle 115.642,04 puandan tamamladı.
Analistler, Suriye'deki gelişmelerin gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 115.000 desteğinin kırılması durumunda 113.400 ve 112.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Suriye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 13:42:39