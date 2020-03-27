Borsa Yatırım Fonları kapanış seansına dahil edilecek
Borsa İstanbul, Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem gören Borsa Yatırım Fonlarının (BYF), 30 Mart'tan itibaren kapanış seansına dahil edileceğini duyurdu.
27.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:04
Borsa İstanbul, Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem gören Borsa Yatırım Fonlarının (BYF), 30 Mart'tan itibaren kapanış seansına dahil edileceğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi